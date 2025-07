Il Tar smentisce gli abortisti | Le stanze pro vita sono legittime

Il Tar conferma la legittimità delle stanze pro vita all’ospedale Sant’Anna di Torino, smentendo gli abortisti e chiarendo che la chiusura non viola la legge 194. La vera questione risiede nel controllo sulla professionalità dei volontari, un aspetto fondamentale per garantire servizi di qualità e rispetto delle normative. La sala riaprirà, ripristinando così un importante punto di ascolto e supporto per le donne. Continua a leggere.

Dietro la chiusura, all’ospedale Sant’Anna di Torino, della sala che offre aiuto alle donne, non c’è violazione della legge 194. Ma il mancato controllo della professionalità dei volontari. Infatti, riaprirà. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il Tar smentisce gli abortisti: «Le stanze pro vita sono legittime»

In questa notizia si parla di: smentisce - abortisti - stanze - vita

Il Tar smentisce gli abortisti: «Le stanze pro vita sono legittime».

Anti-abortisti sconfitti, il Tar chiude la Stanza dell’Ascolto a Torino voluta da Pro-vita e Regione - La convenzione, voluta dalla Regione Piemonte, siglata tra la Città della Salute di Torino e l’associazione pro- Segnala blitzquotidiano.it