Gold Cup Messico in finale con Gimenez | ora la sfida agli USA

Un emozionante traguardo per il Messico e Santiago Gimenez: con un successo per 1-0 sull’Honduras, hanno conquistato la Finale della Gold Cup 2025. La soddisfazione è palpabile, mentre si preparano alla prossima sfida contro gli Stati Uniti, promettendo un match imperdibile. La passione e il talento si uniscono in questa avventura che consacra il calcio messicano tra i migliori del continente. Ora, l’attesa è tutta per il grande scontro finale!

