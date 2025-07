Putin abbandona il forum e si scusa | Non voglio far aspettare Trump potrebbe offendersi

Nel mondo della politica internazionale, anche i leader più potenti devono a volte fare i conti con imprevisti e priorità urgenti. È ciò che è accaduto a Vladimir Putin, costretto a interrompere il suo intervento al forum di Mosca per rispetto verso Trump. Un gesto che rivela come, sotto la corazza del potere, ci siano sempre situazioni che richiedono attenzione immediata. La scena si chiude così, lasciando spazio a molte domande sul futuro delle relazioni globali.

“Vorrei stare ancora qui con voi a parlare, ma non voglio far aspettare Trump, potrebbe offendersi”. Così il presidente russo Vladimir Putin ha salutato il pubblico del forum sullo sviluppo tecnologico di Mosca. Putin ha dovuto interrompere all’improvviso il suo intervento e abbandonare il palco in vista della chiamata con il presidente Usa sul conflitto in Ucraina L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Putin abbandona il forum e si scusa: “Non voglio far aspettare Trump, potrebbe offendersi”

