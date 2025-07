Telefonata tra Trump e Zelensky il presidente ucraino | Lavoreremo insieme per difendere i nostri cieli

Una telefonata di circa 40 minuti tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky ha riacceso i riflettori sulle recenti tensioni geopolitiche: i leader hanno promesso di lavorare insieme per difendere i propri cieli, in un dialogo definito "molto importante e proficuo". A meno di 48 ore dall'annuncio di Washington di sospendere alcune forniture di armi all’Ucraina, la conversazione si inserisce in un contesto di grande incertezza e sfide strategiche. Ma quali saranno le conseguenze di questa dialogo?

È stata “una conversazione molto importante e proficua “. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, definisce così la telefonata durata circa 40 minuti avuta con il capo della Casa Bianca, Donald Trump. Un colloquio avvenuto a meno di 48 ore dall’annuncio di Washington di interrompere alcune consegne di armi all’Ucraina e poco dopo la telefonata tra il tycoon e il leader russo Vladimir Putin (“ Zero progressi, non sono contento “, aveva commentato il presidente Usa). Con Trump, fa sapere Zelensky, “abbiamo parlato delle opportunità nella difesa aerea e abbiamo concordato di lavorare insieme per rafforzare la protezione dei nostri cieli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Telefonata tra Trump e Zelensky, il presidente ucraino: “Lavoreremo insieme per difendere i nostri cieli”

