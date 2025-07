Guerra in Ucraina colloquio telefonico tra Zelensky e Trump | Passo in avanti significativo

In un contesto di conflitto ancora aperto, il recente colloquio telefonico tra Zelensky e Trump rappresenta un passo in avanti significativo per la resistenza ucraina. Questa conversazione, definita “importante e simbolica” da fonti ufficiali, apre nuove prospettive di supporto e collaborazione. Mentre la guerra prosegue, ogni dialogo assume un peso cruciale nel definire il futuro della regione. Ma cosa potrebbe implicare questo incontro per il corso del conflitto?

Mentre prosegue la guerra in Ucraina, arriva la notizia di un colloquio telefonico tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Una telefonata che per Kiev ha un alto significato simbolico. Il colloquio tra i due presidenti e la difesa area di Kiev. Il presidente Zelensky ha avuto una telefonata molto “importante e significativa” con il suo omologo americano Trump, secondo quanto ha riferito il capo dell’amministrazione presidenziale ucraina, Andriy Yermak. “La conversazione tra i presidenti è stata molto importante e ricca”, ha dichiarato su Telegram Yermak, braccio destro di Zelensky. Questo nuovo scambio tra i due leader arriva un giorno dopo una telefonata tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin, che non ha segnato alcun progresso verso la risoluzione del conflitto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Guerra in Ucraina, colloquio telefonico tra Zelensky e Trump: “Passo in avanti significativo”

