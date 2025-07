LIVE Bellucci-Norrie 6-7 4-6 1-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro parte bene nel 3° set

Ti portiamo in diretta dal cuore di Wimbledon 2025, dove Bellucci e Norrie si sfidano nell’atteso match. Tra scambi intensi e colpi mozzafiato, ogni punto racconta una sfida avvincente all’interno di un torneo indimenticabile. Resta con noi per aggiornamenti costanti e emozioni live, perché ogni secondo sulla racchetta può cambiare le sorti del match. Scopri cosa accadrà nel prossimo set!

40-40 on il dritto l'azzurro. Bravo. 30-40 Doppio fallo (6°). 30-30 In rete il dritto di Bellucci, ottima difesa di rovescio di Norrie. 30-15 Pallata in cross di dritto vincente Bellucci! Seconda 15-15 Risposta praticamente vincente di dritto di Norrie, in allungo. 15-0 Servizio e dritto Bellucci. 1-1 A quindici il semifinalista del 2022. 40-15 Con la prima slice Norrie. 30-15 Ace (6°). 15-15 Clamoroso regalo di Norrie. Tocco vicino alla rete nel sacco. 15-0 Prima vincente Norrie. 1-0 Si salva Bellucci! A-40 Non colpisce misteriosamente la risposta di dritto Norrie.