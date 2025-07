Saldi estivi 2025 i fiorentini spenderanno in media 200 euro a famiglia

I saldi estivi 2025 a Firenze stanno per iniziare, offrendo ai cittadini l’occasione di rinnovare il guardaroba con sconti fino al 30%. Le famiglie toscane prevedono di spendere in media tra 180 e 200 euro, cercando di approfittare delle occasioni senza esagerare. Con promozioni allettanti e una vasta scelta di articoli, i saldi rappresentano un momento imperdibile per fare shopping intelligente e conveniente.

Firenze, 4 luglio 2025 – I fiorentini approfitteranno dei saldi estivi al via domani, sabato 5 luglio, ma con prudenza. Secondo Confesercenti Firenze, nei 60 giorni di vendite scontate, si spenderanno mediamente 180-200 euro a famiglia, Confartigianato Imprese Firenze non si discosta di tanto, con una spesa che oscillerà, secondo le stime, tra 150 e 250 euro. Lo sconto medio in questi primi giorni di saldi sarà del 30% e i cinque articoli più gettonati per l’outfit donna saranno, secondo Confesercenti, costumi, sneakers e calzature, abiti per cerimonia, abbigliamento sportswear, tubini senza maniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Saldi estivi 2025, i fiorentini spenderanno in media 200 euro a famiglia

Codacons, per saldi estivi spesa da 3 miliardi di euro - I saldi estivi sono alle porte: dal 5 luglio in tutta Italia, con un giro d'affari stimato tra 3 e 3,2 miliardi di euro, secondo il Codacons.

