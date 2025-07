Calcio Foggia | Delio Rossi Tende la Mano a Canonico Attende la Chiamata

Il futuro del Calcio Foggia si fa sempre più incerto, ma una speranza si accende grazie a Delio Rossi. L’allenatore, dopo aver guidato i rossoneri nei playoff del 2023, ha aperto la porta a un possibile ritorno, tendendo la mano al club e aspettando una chiamata decisiva. La palla ora passa al presidente Nicola, che potrebbe scrivere un nuovo capitolo di questa avventura emozionante.

Decisiva. Il futuro del Calcio Foggia continua a tenere banco, e al centro delle discussioni c'è ancora il nome di Delio Rossi. L'allenatore riminese, artefice di una cavalcata indimenticabile nei playoff del 2023, ha rilasciato dichiarazioni che aprono uno spiraglio per un suo possibile ritorno in rossonero, pur sottolineando che la palla è in mano al presidente Nicola Canonico. Il Contatto di 15 Giorni Fa e L'Attesa della Chiamata. Raggiunto telefonicamente da Foggia Città Aperta mentre si trova in vacanza sul Gargano per il weekend, Delio Rossi ha confermato i contatti avuti circa un paio di settimane fa con il patron del Calcio Foggia, Nicola Canonico.

