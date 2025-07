Tenuti in ostaggio. Villa Pamphili, emerge un clamoroso retroscena. Genitori di Anastasia sotto shock!.

Il rapimento di Anastasia Trofimova ha sconvolto l’Italia e il mondo, rivelando un lato oscuro che nessuno avrebbe potuto prevedere. I genitori, ancora sotto shock, si sono lasciati andare a parole di incredulità mentre la loro figlia tornava a casa dopo un viaggio tormentato tra Russia, Turchia e Italia. Questa vicenda drammatica ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un attimo, lasciando domande senza risposta e cuori spezzati.

" Non avremmo mai immaginato che quell'uomo potesse fare una cosa del genere. Siamo sconvolti ". Le parole dei genitori di Anastasia Trofimova, 28 anni, risuonano come un'eco dolorosa nell'aeroporto di Fiumicino, dove sono stati ascoltati dagli investigatori dello Sco e della Squadra Mobile. È l'epilogo di un viaggio lungo e straziante da Omsk, durato un giorno intero, con scali a Mosca e Istanbul, fino all'atterraggio a Roma alle 9:35 del mattino. Un viaggio della disperazione, compiuto per comprendere l'indicibile. Un aiuto inaspettato per la verità. Il loro arrivo in Italia non è frutto di complesse e lente rogatorie internazionali, ma della pronta e umana iniziativa di " Chi l'ha visto? ".