Dr Vranjes una serata inebriante per celebrare Firenze in Translation con Vittoria Puccini

Immergiti in una serata magica a Firenze, dove Villa Garofolo ha ospitato l’eleganza di Dr Vranjes e la raffinata collezione di Eau de Parfum unisex. Un evento esclusivo che ha unito celebrity e appassionati, creando un’atmosfera inebriante e coinvolgente. La cultura, il profumo e lo stile si sono fusi in un’esperienza senza pari, celebrando la città e la sua arte olfattiva. Un’occasione indimenticabile per vivere Firenze come non l’hai mai vista.

A Firenze, l'incantevole Villa Garofolo ha fatto da cornice a una serata speciale. Protagoniste le otto Eau de Parfum unisex della nuova collezione di profumi, celebrate insieme a tanti volti noti.

