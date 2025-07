Turchia forti nevicate nel Nord-Est incendi nel Sud

La Turchia si trova di fronte a un capitolo climatico senza precedenti: nevicate improvvise sugli altopiani del nord-est e incendi devastanti nel sud. Questa contraddizione estrema mette in evidenza le follie del nostro clima, che sfida ogni previsione e mette alla prova le comunità locali. Mentre i vigili del fuoco combattono contro le fiamme a 1.600 km di distanza, il Paese si confronta con un fenomeno naturale che richiede attenzione e azioni urgenti.

Follie del clima: sugli altopiani della Turchia Nordorientale è arrivata la neve, mentre i vigili del fuoco nelel stesse ore combattono contro le fiamme a 1.600 km di distanza sulle coste del Paese. Secondo i media locali, diverse province dell’Anatolia orientale – tra cui Rize, Trabzon, Bayburt ed Erzurum – stanno sperimentando un clima insolito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Turchia, forti nevicate nel Nord-Est, incendi nel Sud

In questa notizia si parla di: turchia - forti - nevicate - nord

Turchia, forti nevicate nel Nord-Est mentre il Sud è in fiamme - Mentre sulle alture della Turchia orientale la neve imbianca paesaggi insoliti e sorprendenti, nel sud del Paese i vigili del fuoco affrontano un’impennata di incendi devastanti.

Turchia, forti nevicate nel Nord-Est mentre il Sud è in fiamme; Trump: Continuiamo a dare armi a Kiev, ma dobbiamo essere sicuri di averne abbastanza per noi; Freddo e gelo in Turchia: 40 centimetri di neve a Istanbul.

Turchia, forti nevicate nel Nord-Est mentre il Sud è in fiamme - Follie del clima: sugli altopiani della Turchia Nordorientale è arrivata la neve, mentre i vigili del fuoco nelel stesse ore combattono contro le fiamme a 1. Scrive libero.it

Arriva il freddo polare al nord, forti nevicate sulle Alpi - Arriva il freddo polare al nord, forti nevicate sulle Alpi Possibili nubifragi tra Liguria di Levante ed Alta Toscana ROMA , 29 novembre 2023, 09:56 ... Segnala ansa.it