Serie A Women’s Cup gruppo di ferro per la Roma | da Milan e Sassuolo alla Ternana

La Roma femminile si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, affrontando un Gruppo di Ferro nella Serie A Women's Cup. Con Milano, Sassuolo e Ternana pronte a sfidarle, le giallorosse sono determinate a rilanciarsi dopo una stagione deludente. La rinascita parte dai pilastri Gasperini, Massara e Ranieri, che stanno infondendo nuova energia e fiducia nel club. È il momento di dimostrare che la forza della Roma femminile può tornare a brillare.

Una nuova vita per la prima squadra maschile, ripartita dal trio Gasperini-Massara-Ranieri che tanta fiducia sta ispirando al popolo giallorosso, così come per la Roma femminile, pronta a ripartire più carica che mai. La stagione appena conclusa è stata oggettivamente la più deludente degli ultimi anni, fatta di un terzo posto in campionato a grande distanza dalla vetta (le giallorosse erano campionesse in carica) e di una finale di Coppa Italia persa malamente 0-4 contro la Juventus. Un qualcosa che necessitava una ventata d’aria fresca, con Rossettini che ha preso il posto di Spugna in panchina, e il primo impegno è già in calendario. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Serie A Women’s Cup, gruppo di ferro per la Roma: da Milan e Sassuolo alla Ternana

In questa notizia si parla di: roma - serie - women - gruppo

Serie A, Atalanta-Roma 2-1: bergamaschi In Champions League - Nel big match del lunedì sera, l'Atalanta trionfa 2-1 contro la Roma, conquistando aritmeticamente un posto nella prossima Champions League.

BREAKING NEWS ITALIA SERIE A FEMMINILE Alessandro Spugna è il nuovo Allenatore del Sassuolo Women. L'ultima esperienza di Spugna è stata alla Roma Femminile con tanti trofei vinti. #allenaremania #sassuolowomen #alessandrospugna Vai su Facebook

'Frecciarossa Game On - Women in Sport 2025', lunedì 5 maggio a Roma l’evento dedicato al calcio femminile; Gruppo FS, Empowerment e sport protagonisti a Game On – Women in Sport; Gruppo FS, presentato a Roma il “Frecciarossa Game on Women in Sport 2025”.

Serie A Women’s Cup, girone di ferro per la Roma: ci sono Milan, Sassuolo e Ternana - Un gruppo competitivo che offrirà subito test interessanti per la squadra giallorossa e sarà anche l'occasione per valutare il lavoro del nuovo corso tecnico ... Come scrive msn.com

Femminile: sorteggiati i gironi della nuova Serie A Women's Cup - Milan, Sassuolo e Ternana: sono le avversarie della Roma nel girone C della prima fase della nuova Serie A Women's Cup. Da asroma.com