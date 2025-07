Bezos - La storia di un genio la recensione | un biopic dimenticabile su Mr Amazon

"Bezos - La storia di un genio" prometteva di svelare i retroscena di uno dei pionieri dell'e-commerce, ma si rivela purtroppo un biopic dimenticabile. Dal successo di Amazon alle polemiche sul matrimonio sfarzoso a Venezia, il film cerca di raccontare un'epoca e una figura iconica, ma non riesce a catturare l'essenza di un vero genio. Una visione da valutare con scetticismo, nonostante l'interesse per la vicenda di Jeff Bezos.

Il film Bezos - La storia di un genio racconta gli inizi della compagnia di Jeff Bezos e il percorso fatto prima di diventare Amazon e ottenere un successo mondiale. Disponibile, ovviamente, su Prime Video. Le polemiche sono ancora fresche - ma al contempo caldissime - sullo sfarzoso matrimonio che Jeff Bezos e la sua seconda moglie Lauren S√°nchez hanno celebrato qualche giorno fa in quel di Venezia, con centinaia di invitati VIP, pranzi costosissimi e la citt√† lagunare a suo modo "schiava" dei vizi di uno degli uomini pi√Ļ ricchi del mondo. Probabilmente anche per via del clamore mediatico e della curiosit√† che porta la gente a cercare info e curiosit√† su personalit√† cos√¨ discusse e controverse, nel catalogo di Amazon Prime Video - piattaforma di propriet√†, e non poteva essere altrimenti - ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it