Assegnazioni provvisorie docenti l’appello CNDDU | ‘Inserire il merito tra i criteri dei trasferimenti’

Il Coordinamento Nazionale Docenti Diritti Umani (CNDDU) lancia un appello al Ministero per inserire il merito come criterio nelle assegnazioni provvisorie 2025/2026. Questa proposta mira a riconoscere l’esperienza e i titoli dei docenti, promuovendo maggiore equità e trasparenza nel processo. Una rivoluzione che potrebbe cambiare il volto delle assegnazioni e valorizzare davvero il valore professionale di ogni insegnante, contribuendo a un sistema più giusto e meritocratico.

Il Coordinamento Nazionale Docenti Diritti Umani chiede al Ministero di includere il merito come criterio per le assegnazioni provvisorie 20252026. La proposta mira a valorizzare l’esperienza e i titoli dei docenti, garantendo maggiore equità e trasparenza nelle procedure. La richiesta al ministero Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ha presentato una . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: docenti - assegnazioni - provvisorie - appello

Comandi docenti e dirigenti scolastici 2025/26, domande entro il 4 giugno. 150 unità previste. Tutte le novità con scadenze, criteri di selezione e regole per le assegnazioni. NOTA - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota n.71700 del 9 maggio, delineando le modalità di individuazione e assegnazione di docenti e dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2025/26.

Migliaia di docenti esclusi dai corsi di sostegno INDIRE a causa del limite di 120 giorni. L'appello per rivedere la norma e sanare l'ingiustizia. Vai su Facebook

Docenti fuori sede: più giustizia e merito nelle AP interprovinciali 2025/26; SBC: Assegnazioni Provvisorie e Utilizzazioni 205/26 domande nella prima decade di Luglio; La regressione degli insegnanti italiani: un appello alla riflessione di Libero Tassella.

Assegnazioni provvisorie, il prof entrato in ruolo nell’a.s. 22-23 a tempo determinato, non ha nessun vincolo - Ci viene fatta una domanda da un nostro lettore: “Sono un docente di ruolo dal 2022- Segnala tecnicadellascuola.it

Assegnazione provvisoria docenti 2025: ecco le regole da seguire per indicare le PREFERENZE in caso di ricongiungimento familiare - Nella richiesta di assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare bisogna seguire preciseregole nell'inserimento delle preferenze. Si legge su orizzontescuola.it