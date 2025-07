Classifica FIMI Anna inarrestabile con Désolée

La scena musicale italiana si accende con emozioni e sorprese nella classifica FIMI, dove Tony Boy con Uforia domina gli album, mentre Anna con Désolée si conferma regina tra i singoli. La settimana dal 27 giugno al 3 luglio 2025 porta aggiornamenti che riflettono il fermento della musica contemporanea, tra nuove hit e conferme di artisti affermati. Ecco tutti gli ultimi dettagli che rendono questa classifica un vero riflesso dell’energia del panorama musicale italiano.

È Tony Boy con Uforia a dominare subito tra gli album nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 27 giugno a giovedì 3 luglio 2025. Nei singoli resiste invece in vetta Anna con Désolée. Ecco tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli. Anna – Désolée. Alfa & Manu Chao – A me mi piace. W Sound, Beèle & Ovy on the Drums – La plena. Elodie, Sfera Ebbasta & Rvssian – Yakuza. Pinguini Tattici Nucleari & Max Pezzali – Bottiglie vuote. Sfera Ebbasta & Shiva – Neon. Serena Brancale & Alessandra Amoroso – Serenata. Fabri Fibra & Tredici Pietro – Che gusto c’è. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Classifica FIMI, Anna inarrestabile con Désolée

