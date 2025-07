Ricci che accoglienza! E un bimbo scherza | Hai Barella in tasca?

Un’atmosfera di pura festa avvolge Via Dante, dove i tifosi milanisti accolgono con entusiasmo il nuovo acquisto Samuele Ricci. Tra abbracci, selfie e cori di benvenuto, un bambino scherzoso gli lancia: "In tasca hai Barella?" Un momento di gioia condivisa che dimostra come il calcio sia magia, passione e unione, rendendo questa giornata indimenticabile per tutti.

Bagno di folla in Via Dante per Samuele Ricci, primo acquisto ufficiale dell'estate del Milan. Volano sciarpe, abbracci, autografi, selfie e anche qualche coro sfottò ai rivali dell'Inter. Un bambino gli urla: "In tasca hai Barella?". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ricci, che accoglienza! E un bimbo scherza: "Hai Barella in tasca?"

In questa notizia si parla di: ricci - barella - tasca - accoglienza

Ricci, che accoglienza! E un bimbo scherza: Hai Barella in tasca?.

