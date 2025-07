Telefonata tra Zelensky e Trump | accordo per rafforzare la protezione dei cieli Kiev denuncia nuove minacce russe con droni iraniani e armi cinesi

In un momento di crescente tensione nel cuore dell’Europa, la telefonata tra Zelensky e Trump segna un passo cruciale verso il rafforzamento della protezione dei cieli di Kiev. I due leader hanno discusso di un possibile accordo per contrastare le nuove minacce russe, tra droni iraniani e armi cinesi, in un quadro complicato da decisioni strategiche statunitensi. Questa conversazione potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo nella difesa ucraina, con implicazioni che vanno ben oltre i confini nazionali.

I presidenti ucraino e statunitense Volodymyr Zelensky e Donald Trump hanno parlato al telefono. La loro conversazione si è svolta nel contesto della decisione Usa di sospendere la fornitura di alcuni tipi chiave di assistenza militare americana all' Ucraina. Ad annunciarlo è stato il consigliere presidenziale ucraino Andri Yermak, che ha parlato di «una conversazione molto importante e significativa.

