Gianni Alemanno l' appello dal carcere di Rebibbia affidato all' avv Albertario | Temperature proibitive invito la politica in carcere

Gianni Alemanno, dall'inferno di Rebibbia, lancia un appello accorato: di fronte alle condizioni proibitive e ai tentativi di suicidio durante il G8, invita la politica a visitare le carceri per comprendere davvero la realtà dei detenuti. Un richiamo urgente alla responsabilità e all'umanità, per non restare indifferenti di fronte a una situazione che necessita di interventi immediati. La questione, infatti, non può più essere ignorata.

"Ci sono stati tentativi di suicidio durante il G8, e questa situazione va assolutamente denunciata", ha aggiunto l'avvocato Albertario "Invito la politica a venire in carcere per vedere con i propri occhi le condizioni in cui vivono i detenuti". Questo è l'appello lanciato dall'ex sindaco di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gianni Alemanno, l'appello dal carcere di Rebibbia affidato all'avv. Albertario: "Temperature proibitive, invito la politica in carcere"

