Gestione dei fondi regionali destinati all’Asl | lettera del NurSind

In un contesto in cui la corretta gestione delle risorse sanitarie è fondamentale per garantire servizi di qualità, il NurSind solleva importanti dubbi sulla gestione dei fondi regionali destinati all’ASL di Avellino. Con una nota ufficiale, il sindacato evidenzia criticità che non possono essere ignorate, richiamando l’attenzione su un tema cruciale per la salute pubblica e la sostenibilità del sistema sanitario regionale. Ecco cosa emerge dalla recente nota stampa.

Con una nota diffusa nelle ultime ore, il sindacato delle professioni infermieristiche NurSind, per voce del segretario territoriale Romina Iannuzzi, ha sollevato una serie di criticità riguardanti la gestione di fondi regionali e statali da parte dell'ASL di Avellino. Di seguito la nota stampa: "La vicenda prende avvio da una circolare della Regione Campania datata 23 giugno 2025, che autorizza le Aziende sanitarie a impiegare eventuali residui del finanziamento statale previsto dal decreto dirigenziale n. 163 del 31 ottobre 2024 per il pagamento delle prestazioni aggiuntive al personale di comparto, in particolare infermieri e tecnici di radiologia.

