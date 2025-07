Lancio col paracadute da un grattacielo di Milano il video sui social scatena indignazione e polemiche

Un'impresa mozzafiato o un gesto irresponsabile? Il recente lancio col paracadute da uno dei grattacieli di Milano, il Pirellino, ha scatenato un'ondata di indignazione e polemiche sui social. Un gruppo di giovani ha sfidato le norme entrando clandestinamente nell’edificio e lanciandosi nel vuoto, suscitando domande sulla loro motivazione e sulla sicurezza di un atto così rischioso. Una storia che ha fatto discutere, e che ancora non ha trovato una risposta chiara.

Un lancio col paracadute dal tetto di uno dei grattacieli di Milano, il Pirellino, ex sede di uffici del Comune in via Melchiorre Gioia, nel quartiere di Porta Nuova. Protagonisti, da quanto si vede in un video che è stato pubblicato sui social, sono un gruppo di giovani che al tramonto entrano abusivamente nel palazzo, si arrampicano fino al tetto anche grazie ai ponteggi del cantiere in corso,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Lancio col paracadute da un grattacielo di Milano, il video sui social scatena indignazione e polemiche

In questa notizia si parla di: lancio - paracadute - milano - social

