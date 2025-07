Esplosione a Roma | i rischi per la salute con l’inalazione di Gpl

L’esplosione a Roma ha scatenato preoccupazioni sulla sicurezza e la salute pubblica. Mentre l’Arpa monitora la qualità dell’aria, è fondamentale conoscere i rischi associati all’inalazione di Gpl, un gas pericoloso che può causare gravi problemi respiratori o perdita di coscienza. Comprendere le conseguenze di un’esposizione accidentale è il primo passo per proteggersi e agire tempestivamente in situazioni di emergenza.

Roma, 4 luglio 2025 – L’e splosione avvenuta a Roma ha visto l’attivazione immediata del monitoraggio della qualità dell’aria da parte dell’Arpa. In attesa dei risultati ufficiali, è importante non sottovalutare i rischi collegati a una potenziale inalazione di Gpl. Il Gpl (miscela di propano e butano) è un gas asfissiante e può sostituire l’ossigeno nell’aria, portando a difficoltà respiratorie o perdita di coscienza. L’inalazione di GPL può causare irritazione ai polmoni e alle vie respiratorie, con sintomi come tosse, difficoltà a respirare e dolore al petto. L’esposizione a elevate concentrazioni di GPL può causar e vertigini, mal di testa, confusione e, nei casi più gravi, perdita di coscienza o convulsioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

