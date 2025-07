Dialogo tra ricerca tecnologia e industria | HWG Sababa alla IAS Conference per l’ Innovation Bridge | from corporate needs to startup solutions

Tecnologia e industria si sono incontrate oggi a Genova, durante l’evento conclusivo della XIX edizione di IAS 19, per creare un ponte tra esigenze aziendali e soluzioni innovative startup. In questa giornata, il dialogo tra Ricerca e Industria ha acceso nuove prospettive, alimentando la collaborazione e l’innovazione nel campo dei sistemi autonomi intelligenti. Un momento di grande ispirazione e sinergia, pronto a plasmare il futuro dell’automazione responsabile e inclusiva.

Genova, 4 luglio 2025 Si è svolto oggi, presso la sede PwC di Genova, l'evento conclusivo della conferenza *IAS 19 – Intelligent Autonomous Systems* (30 giugno – 4 luglio), giunta alla sua XIX edizione e incentrata sul tema "Robotica etica, responsabile e inclusiva". La mattinata, dal titolo "Innovation Bridge: from corporate needs to startup solutions", ha rappresentato un momento chiave di confronto tra mondo della ricerca, industria e startup, con l'obiettivo di condividere:?strategie per guidare l'innovazione tecnologica in risposta a esigenze reali delle imprese?modelli di collaborazione efficaci tra aziende consolidate e realtà emergenti?case study di successo sviluppati su problematiche specifiche HWG Sababa è intervenuta nel secondo panel, "Corporate-startup collaboration: Real-world cases", con *Roberto Caviglia*, OT Team Leader, che ha presentato il progetto *SOC OT*, nato dalla collaborazione con *Start 4.