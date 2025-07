Borsa | l' Europa conclude debole Madrid -1,4%

I mercati azionari europei chiudono in terreno negativo, con Madrid che si distingue per la peggior performance, cedendo l'1,4%. La giornata è stata influenzata dalla mancanza di indicazioni da Wall Street, chiusa per l’Indipendenza, e dalla debolezza di settori chiave come quello bancario e dell'energia. In questo scenario incerto, gli investitori restano cauti, pronti a reagire alle prossime novità sui mercati globali.

Mercati azionari del Vecchio continente in generale ribasso: senza poter contare sulle indicazioni di Wall street, chiusa per il giorno dell'Indipendenza, la Borsa peggiore è stata quella di Madrid, che ha ceduto l'1,4% con la debolezza delle banche e di alcuni titoli dell' energia come Repsol, che ha ceduto il 3,5%. I listini di Parigi e di Amsterdam hanno perso lo 0,7%, con Francoforte in ribasso dello 0,4% e la Borsa di Londra piatta.

