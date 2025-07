Simona Ventura sarà la conduttrice del Grande Fratello

Simona Ventura torna protagonista sulla scena televisiva italiana, questa volta come conduttrice del celebre Grande Fratello. Dopo aver conquistato il pubblico con talent e reality, la regina dei reality si prepara a scrivere un nuovo capitolo del suo successo. La sua esperienza e carisma promettono di rendere questa edizione indimenticabile. Riuscirà Simona a reinventarsi ancora una volta e a conquistare nuovi fan? Restate sintonizzati per scoprire tutte le novità!

Simona Ventura ¬†sar√† la conduttrice della prossima edizione del¬† Grande Fratello, √® ufficiale. Simona Ventura torner√† alla guida di un reality show in senso stretto dopo essere gi√† stata voce narrante de¬† Il Collegio ¬†e aver condotto, sempre su Rai2,¬† Music Farm ¬†e¬† The Voice Of Italy,¬† Il Contadino Cerca Moglie ¬†su FoxLife e¬† Temptation Island Vip ¬†su Canale 5. A lanciare la ‚Äúbomba‚ÄĚ in un pomeriggio estivo di luglio √®¬† Davide Maggio. Da tempo era stata annunciata la¬†versione ‚ÄúGold‚ÄĚ del Grande Fratello, poich√© il reality show compie 25 anni. Un quarto di secolo per quello che √® il reality show pi√Ļ longevo della televisione italiana e che, nonostante gli acciacchi, forse fisiologici, va ancora avanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it