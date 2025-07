LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | la Ferrari si conferma anti-McLaren a Silverstone Antonelli davanti a Russell

La scena del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 si infiamma a Silverstone: la Ferrari si conferma antagonista della McLaren, con Antonelli in testa davanti a Russell. Le emozioni sono alle stelle e la corsa è ancora tutta da scrivere. Clicca qui per seguire la diretta live e vivere ogni attimo di questa sfida mozzafiato fino al traguardo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 BANDIERA A SCACCHI!!! 17.59 Grande equilibrio in questo momento in pista, con le McLaren che si fanno preferire sulla costanza. Hamilton, rientrato in pista con gomme soft, stampa 1:31.9. 17.58 Leclerc si ritrova e gira in 1:32.2 come Norris e Piastri, mentre Hamilton non sembra trovare lo stesso feeling che aveva prima. Si fanno test per la gestione delle gomme. 17.56 Hamilton è tornato in pista con le soft, mentre Leclerc gestisce un po’ meglio la situazione, ma non c’è la stessa velocità della McLaren. 17.55 Bisogna fare particolare attenzione alle gomme, Leclerc si è alzato coi tempi, con le due McLaren che hanno decimi di vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it