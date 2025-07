Skriniar bordo più vicino a Fenerbahçe la tassa era d’accordo con PSG ma un pagamento ancora per stirare

Il mercato calcistico si infiamma: il Fenerbahçe si avvicina a un colpo da urlo, con il trasferimento di Skriniar dal PSG in fase avanzata. Dopo aver raggiunto un accordo di circa 10 milioni di euro, le trattative sono in pieno fermento e l’attesa cresce tra i tifosi. È il momento di scoprire come questa operazione potrebbe rivoluzionare il panorama europeo e cambiare le sorti delle squadre coinvolte. La suspense è ormai alle stelle!

2025-07-04 16:33:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore la seguente notizia che rimbalza freneticamente da una redazione all'altra: TransferMarketWeb.com © foto www.imagephotoagency.it Fenerbahçe ha fatto un passo decisivo verso la spinta della linea di fondo dopo aver concordato un 10 milioni di € accordo con Paris Saint-Germain per Milano Skriniar. Il club turco ha già abbozzato la maggior parte di un contratto di quattro anni per un valore di € 8 milioni di euro per stagione e ora sta pettinando la stampa fine con il 29enne. Il trasferimento, tuttavia, non è ancora sopra la linea.