Lancia droga dal finestrino poi urta l’auto della polizia durante l’inseguimento | scarcerato 64enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Egidio Luongo, 64 anni, di Benevento, è tornato a casa. Arrestato l’11 dicembre 2024 in seguito a un controllo nella zona di Roccabascerana, è stato oggi scarcerato e posto agli arresti domiciliari su decisione del Gip del Tribunale di Avellino, dott. Argenio. Il 64enne, difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione, era finito in carcere dopo un episodio concitato: secondo l’accusa, nel corso di un controllo lungo la direttrice Roccabascerana-Benevento, avrebbe tentato di disfarsi della droga lanciandola dal finestrino dell’auto. Nella manovra per evitare il blocco delle forze dell’ordine, avrebbe anche urtato una delle vetture della polizia intervenuta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it