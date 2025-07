I video che mostrano per la prima volta come le razze elettriche fulminano gli squali

Scopri i sorprendenti video che rivelano, per la prima volta, come le razze elettriche fulminano gli squali, mostrando un'abilità sorprendente e poco conosciuta della natura marina. Le torpedini, con scariche fino a 50 V, si difendono dai predatori più temuti come lo squalo bianco e lo squalo tigre, dimostrando un arsenal di difesa unico al mondo. Continua a leggere per immergerti in questo affascinante spettacolo della vita sottomarina.

Le torpedini o razze elettriche utilizzano scariche fino a 50?V per respingere i predatori, inclusi i temibili squalo bianco e squalo tigre. Alcuni video documentano per la prima volta questo incredibile comportamento in natura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: prima - volta - razze - elettriche

I video che mostrano per la prima volta come le razze elettriche fulminano gli squali

