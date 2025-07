Gusto e informazione si incontrano a Vittoria | al via il X Festival del giornalismo enogastronomico

Preparati a scoprire come il gusto e l’informazione si uniscono in un brillante connubio: dall’11 al 13 luglio, Vittoria ospita il X Festival del Giornalismo Enogastronomico, una tre giorni ricca di incontri, degustazioni e Masterclass che celebrano la passione per il cibo e la comunicazione. Un evento imperdibile che coinvolge professionisti, appassionati e innovatori del settore, pronti a condividere storie, innovazioni e sapori autentici. Non perdere questa straordinaria occasione di approfondimento e scoperta!

Tutto pronto per la tappa inaugurale della decima edizione del Festival del Giornalismo Enogastronomico, in programma dall’ 11 al 13 luglio a Vittoria, presso il Centro Congressi “Davide Failla”. Una tre giorni di incontri, talk, degustazioni, masterclass ed esperienze sul campo che coinvolgerà giornalisti, imprenditori agroalimentari, istituzioni e ricercatori. Il Festival è promosso dall’ Associazione culturale Network, in collaborazione con Promotergroup Spa (CEO Gianni Polizzi) e Digitrend, realtà editoriale digitale siciliana guidata dal CEO Biagio Semilia. Dopo la prima tappa a Vittoria, il Festival si concluderà a ottobre a Galati Mamertino, nel cuore dei Nebrodi, dove il progetto ha avuto origine. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Gusto e informazione si incontrano a Vittoria: al via il X Festival del giornalismo enogastronomico

In questa notizia si parla di: vittoria - festival - giornalismo - enogastronomico

Luca Argentero, Vittoria Puccini e Romana Maggiora Vergano protagonisti a ON AIR, il festival diretto da Simona Gobbi che avrà luogo a Palermo: programma e ospiti - Dal 30 maggio all'1 giugno 2025, Palermo ospita la seconda edizione di ON AIR, il festival diretto da Simona Gobbi.

Torna il Festival del Giornalismo Enogastronomico! Tre giorni per ritrovarci dove il cibo si racconta e il giornalismo incontra la terra. Vittoria (RG) 11-12-13 luglio Ti va di unirti a noi? Scopri il programma sul sito www.festivaldelgiornalismoenogastronomi Vai su Facebook

A Vittoria il Festival del giornalismo enogastronomico; Festival Giornalismo Enogastronomico 2025: da Vittoria il futuro del cibo e dell’informazione; Mangiare per lavoro: ne parlano i critici al Festival del Giornalismo Alimentare di Torino.

Vittoria, via al Festival del Giornalismo Enogastronomico - Il Festival è organizzato dall’Associazione culturale Network, in collaborazione con Promotergroup Spa, di cui Gianni Polizzi è CEO e fondatore, e Digitrend, realtà siciliana attiva nell’editoria e ... Lo riporta livesicilia.it

Al via la X edizione del Festival del Giornalismo Enogastronomico: a Vittoria tre giorni di idee, territorio e gusto - Dall’ 11 al 13 luglio Vittoria ospiterà la tappa inaugurale della X edizione del Festival del Giornalismo Enogastronomico. Lo riporta blogsicilia.it