credem morto improvvisamente il direttore angelo campani

È un giorno drammatico per il mondo finanziario italiano, poiché si è spento improvvisamente il direttore di Credem, Angelo Campani. Un malore improvviso lo ha colpito mentre era in ufficio a Reggio Emilia, privandoci di una figura stimata e ammirata. La triste notizia ha sconvolto colleghi e clienti, che si uniscono nel cordoglio. La perdita di Campani lascia un vuoto incolmabile, ricordando il suo contributo e la sua dedizione.

Un improvviso malore mentre era in ufficio, nella sede centrale a Reggio Emilia, l'inutile corsa in ospedale e poi la morte: Credem rende noto che nel corso della mattinata, il Direttore Generale Angelo Campani è mancato. La nota della banca. "I Dipendenti, il Consiglio di Amministrazione di Credem e di Credemholding e gli Azionisti", spiega una nota, "esprimono le più sentite e affettuose condoglianze alla moglie, ai figli e a tutta la sua famiglia. Il Consiglio di Amministrazione di Credem è stato convocato per il prossimo 9 luglio al fine di assumere le conseguenti decisioni. La continuità operativa della Banca e del Gruppo è nel frattempo garantita dalle deleghe in essere e dal presidio che tutti i componenti della Direzione Generale esercitano sulle diverse aree aziendali".