Ex Milan Inzaghi si racconta | La finale contro il Liverpool la partita della vita

Filippo Inzaghi, leggenda del Milan e protagonista indimenticabile, si apre nel talk show "Torretta Café", narrando la partita della vita: la storica finale contro il Liverpool. Con passione e nostalgia, l’ex attaccante svela emozioni, sfide e momenti intensi di quella notte magica. Un racconto autentico che ci trasporta nel cuore di uno degli episodi più epici della storia rossonera, lasciandoci con il desiderio di rivivere ancora una volta quei trionfi memorabili.

Filippo Inzaghi, ex Milan, ha parlato a "Torretta Café", talk show prodotto interamente dal Palermo, della sua carriera rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Inzaghi si racconta: “La finale contro il Liverpool la partita della vita”

In questa notizia si parla di: milan - inzaghi - racconta - finale

Inzaghi: “Gimenez? Le panchine gli hanno fatto bene. Tifo Milan, ma …” - Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa, ha recentemente commentato l'importanza delle panchine nel processo di crescita dei giocatori.

Calhanoglu rompe il silenzio: lunghissimo comunicato pubblicato sui social ? Il centrocampista turco ha risposto allo sfogo di Lautaro con un lungo comunicato in cui ha raccontato la propria versione dei fatti. “Dopo l’infortunio subito in finale di Champions, Vai su Facebook

Le Champions League, il Milan, Inzaghi, Sacchi e non solo. Ancelotti si racconta a RSI; Inzaghi furibondo al quarto uomo: “Non dare recupero! Non prendermi per il c…”. Cosa è successo; Dagli inizi alla nascita del 'demone': ricordi tutto sulla storia di Inzaghi all'Inter?.

Pippo Inzaghi sull’addio di Simone all’Inter: “Tante sciocchezze, fra 2 anni tornerà e continuerà” - Tra tante congetture, illazioni e sospetti a togliere definitivamente il velo ad uno degli addii più turbolenti è stato Filippo Inzaghi, fratello di ... fanpage.it scrive

Coppa Italia Inter-Milan 0-3: Inzaghi eliminato, rossoneri in finale - Il Mattino - I gol di Jovic (doppietta) e Reijnders permettono ai rossoneri non solo di conquistare l'accesso per l'ultimo atto a Roma, ma anche di ... Lo riporta ilmattino.it