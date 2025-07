Unisalento elezioni per il Rettorato Risultati in diretta | Aiello in vantaggio

Le elezioni per il rettorato dell'Università del Salento sono in pieno svolgimento e i risultati in diretta stanno già emergendo. Tra i candidati, Maria Antonietta Aiello, attuale pro-rettrice vicaria, si sta distinguendo in vantaggio nel primo turno di voto di oggi, 4 luglio. La sfida si fa sempre più interessante: quale sarà il futuro della prestigiosa università salentina? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale!

Unisalento, elezioni per il rettorato. In campo Aiello, Melica e Rizzello. I risultati in diretta - Oggi, 4 luglio, l’Università del Salento si prepara a vivere un momento cruciale con le elezioni per il rettorato.

Unisalento, si vota per il rettorato: Maria Antonietta Aiello, Luigi Melica e Salvatore Rizzello in campo. Temi, programmi e regolamento: tutto sulle elezioni Vai su X

