Ucraina riflettori su Roma | Meloni apre la Conferenza sulla ricostruzione con Zelensky von der Leyen e Merz

Roma si prepara a ospitare un momento storico per l’Ucraina: la Conferenza sulla Ricostruzione, che vedrà protagonisti Zelensky, von der Leyen e Merz, aprirà ufficialmente giovedì prossimo al Convention Center La Nuvola. Un’occasione cruciale per delineare il futuro di una nazione in rinascita e rafforzare il legame tra Italia e Ucraina. La capitale italiana si conferma dunque centro di speranza e solidarietà, aprendo uno spiraglio verso la ricostruzione e la pace.

Kiev chiama Roma. Si va delineando il programma della 'Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina' in programma giovedì prossimo al Convention Center La Nuvola di Roma. Secondo quanto si apprende, il 10 luglio, dopo un saluto introduttivo del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprirà l'evento alle 10.30 con un intervento nella sessione plenaria, in cui sono previsti anche i discorsi del residente ucraino Volodymyr Zelensky; della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen; del cancelliere tedesco Friedrich Merz (la Germania è organizzatore della precedente edizione), del primo ministro polacco Donald Tusk (la Polonia è organizzatore della prossima edizione); della First Lady ucraina Olena Zelenska.

