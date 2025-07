credem il direttore generale angelo campani muore a 62 anni per un malore

Una tragica perdita scuote il mondo della finanza: Angelo Campani, stimato direttore generale di Credem, si è spento improvvisamente a soli 62 anni. Mentre era nel suo ufficio, un malore fulmineo gli ha portato via la vita, lasciando sgomenti colleghi e clienti. Con una carriera di oltre 44 anni dedicata alla banca emiliana, la sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per tutto il settore. La sua memoria resterà viva nei cuori di chi lo conosceva e rispettava.

