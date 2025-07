Naturalmente glamour versatili e sempre attuali In questa stagione calda i celeberrimi Ray-Ban Wayfarer tornano a dettare tendenza Al mare e in città

Naturalmente glamour, versatili e sempre attuali, i Ray-Ban Wayfarer si riconfermano protagonisti indiscussi dell’estate 2025. Iconici come non mai, queste lenti da sole sono il complemento perfetto per ogni look al mare o in città, dimostrando che alcuni amori di stile non passano mai di moda. Scopri i 5 look imperdibili per essere eleganti anche con il caldo, perché la vera tendenza è sentirsi irresistibili.

C erti amori non finiscono .soprattutto quando si tratta di moda. Tra ossessioni passeggere e tendenze del momento, nel guardaroba (e nella borsa) di ogni fashionista rimangono accessori e item semplicemente irrinunciabili. Attuali, versatili e chic stagione dopo stagione. Come nel caso degli occhiali da sole Ray-Ban Wayfarer. 5 look per luglio 2025: come essere eleganti anche con il caldo X I sunglasses resi celebri dai Blues Brothers e da innumerevoli star, dunque, si confermano delle icone senza tempo. Se A$AP Rocky ne ha firmato una nuova versione Puffer, “gonfiata”, decisa e scultorea, il classico modello total black continua a conquistare donne di ogni età. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Naturalmente glamour, versatili e sempre attuali. In questa stagione calda, i celeberrimi Ray-Ban Wayfarer tornano a dettare tendenza. Al mare e in città

In questa notizia si parla di: stagione - versatili - attuali - wayfarer

In versione bermuda o hot pants. In denim, cotone o lino. Il guardaroba della stagione calda non potrà fare a meno di pantaloncini bianchi chic e versatili - In vista dell’estate 2025, i pantaloncini bianchi in versione bermuda o hot pants sono un must-have versatile e chic per il guardaroba.

Un paio di occhiali da sole, infiniti outfit. Come abbinare i sunglasses del momento.