Reggenze scolastiche | il ruolo ‘chiave’ dei collaboratori del dirigente nota stampa Ancodis

Con l’arrivo del nuovo anno scolastico, migliaia di istituti si preparano ad affrontare una sfida cruciale: la gestione delle reggenze scolastiche. Queste figure, spesso invisibili ma fondamentali, assumono un ruolo chiave nel garantire continuità e stabilità. L’Ancodis sottolinea l’importanza di riconoscere e valorizzare i collaboratori del dirigente, veri protagonisti di questa complessa rete educativa. Ecco perché il loro operato merita attenzione e rispetto.

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, circa mille istituti si troveranno senza un dirigente titolare, gestiti dalle reggenze scolastiche. Questa situazione evidenzia il ruolo fondamentale ma non riconosciuto dei collaboratori del dirigente, figure professionali che ne sostengono il lavoro. Ecco il comunicato Ancodis. L’emergenza delle reggenze scolastiche L’imminente avvio dell’anno scolastico porta alla luce una . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

