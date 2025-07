Credem il dg Angelo Campani muore per un malore

Con profondo dolore, il Credem annuncia la scomparsa del Direttore Generale Angelo Campani, venuto a mancare improvvisamente per un malore. Dipendenti, amministratori e azionisti si uniscono nel cordoglio, stringendosi alla famiglia in questo momento difficile. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà il 9 luglio per definire le strategie future, ricordando che la continuità operativa della banca e del gruppo è garantita dalle solide fondamenta e dal prezioso lavoro di tutto il team.

Il direttore generale del Credem Angelo Campani √® morto a seguito di un improvviso malore. I dipendenti, il consiglio di amministrazione di Credem e di Credemholding e gli azionisti esprimono le condoglianze alla moglie, ai figli e a tutta la sua famiglia. Il cda √® stato convocato per il prossimo 9 luglio al fine di assumere le conseguenti decisioni ma, ricorda, "la continuit√† operativa della Banca e del gruppo √® nel frattempo garantita dalle deleghe in essere e dal presidio che tutti i componenti della direzione generale esercitano sulle diverse aree aziendali". Campani, una lunga carriera all'interno del Credem iniziata nel 1981, era diventato direttore generale a gennaio del 2023 succedendo a Nazzareno Gregori altra figura storica dell'istituto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Credem, il dg Angelo Campani muore per un malore

Una notizia drammatica scuote il mondo della finanza: Angelo Campani, stimato direttore generale di Credem Banca, è improvvisamente scomparso a causa di un malore.

