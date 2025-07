Roberto Saviano su La7 | tutte le novità del programma

La7 si prepara a sorprendere ancora una volta: con il ritorno di Roberto Saviano in prima serata, la rete rafforza il suo impegno nel raccontare le tematiche più scottanti e attuali del nostro paese. Sotto la guida di Andrea Salerno, la stagione 2025/2026 promette un programma innovativo e coinvolgente che catturerà l’attenzione di tutti gli italiani, aprendo un nuovo capitolo nel giornalismo televisivo. Prepariamoci a un appuntamento imperdibile con la verità e l’attualità.

la7 annuncia il ritorno di roberto saviano con un nuovo programma in prima serata. La rete televisiva La7, sotto la direzione di Andrea Salerno, presenta le novità per la stagione 20252026, con un focus particolare sulla presenza di Roberto Saviano. Dopo una fase di crescita e consolidamento degli ascolti, la rete si prepara ad accogliere uno dei giornalisti e scrittori più influenti del panorama italiano con un format dedicato a tematiche di grande attualità. il nuovo programma di saviano in prima serata su la7. Durante la presentazione dei palinsesti, avvenuta a Milano il 3 luglio, è stato ufficializzato che Roberto Saviano sarà protagonista di un nuovo show in prima serata.