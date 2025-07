Lutto nel mondo della finanza | è morto Angelo Campani direttore generale di Credem

Il mondo della finanza piange la perdita di Angelo Campani, direttore generale di Credem, scomparso improvvisamente a causa di un malore. Figura stimata e ammirata, Campani lascia un vuoto difficile da colmare. In un momento di grande dolore, le istituzioni e i colleghi hanno espresso profondo cordoglio, unendo le loro voci nel ricordo di un professionista che ha segnato il settore. Il consiglio di amministrazione è stato immediatamente chiamato a raccogliere questa ferita, continuando a onorare la sua memoria con rispetto e riconoscenza.

Il mondo della finanza √® in lutto per la scomparsa di Angelo Campani, direttore generale del gruppo bancario Credem. Campani √® deceduto venerd√¨ mattina a causa di un improvviso malore. In una nota ufficiale, i dipendenti, il consiglio di amministrazione di Credem e di Credemholding, insieme agli azionisti, hanno espresso profondo cordoglio e vicinanza alla moglie, ai figli e a tutta la famiglia di Campani. Il consiglio di amministrazione √® stato convocato per marted√¨ 9 luglio per deliberare in merito alla successione. La banca ha rassicurato che ‚Äúla continuit√† operativa del gruppo √® garantita dalle deleghe in essere e dal presidio esercitato da tutti i componenti della direzione generale sulle diverse aree aziendali‚ÄĚ.