LIVE Darderi-Thompson 4-6 4-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’australiano in vantaggio due set a zero

Immergiti nella tensione di Wimbledon 2025 con l'azione in diretta! Darderi Thompson si trova a un passo dalla vittoria, dominando con due set a zero contro il suo avversario. L'emozione è palpabile: ogni punto può cambiare le sorti del match. Resta aggiornato e segui ogni scambio in tempo reale, perché questa partita potrebbe riservare sorprese fino all'ultimo colpo. Continua a leggere per scoprire come si evolve questa sfida epica.

LA DIRETTA LIVE DI BELLUCCI-NORRIE (2° MATCH DALLE 14.00) TERZO SET 6-4 Secondo set Thompson. Darderi strappa il movimento del rovescio. Termina qui il secondo parziale. AD-40 Set point Thompson. Serve and volley perfetto del tennista di Sydney. 40-40 Se ne va il rovescio in back dell'oceanico. Parità. 40-30 Risposta di dritto vincente a tutto braccio di Luciano. 40-15 Due set point Thompson. Prima vincente dell'australiano. 30-15 Di poco larga la risposta con il chop di dritto di Darderi. 15-15 Dodicesimo ACE Thompson. 0-15 Prima la risposta, poi il passante di rovescio incrociato in avanzamento vincente dell'azzurro.

