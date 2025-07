Perché Elon Musk ha cambiato nome a Twitter?

Perché Elon Musk ha deciso di cambiare nome a Twitter? Dopo quasi 19 anni di successi, il popolare social network ha affrontato una svolta epocale: da Twitter a X. L’acquisto da parte del visionario imprenditore nel 2022 ha innescato una rivoluzione che sta ridefinendo il suo futuro e la sua identità digitale, lasciando tutti a chiedersi quali siano le vere intenzioni dietro questa trasformazione.

Da Twitter a X. Il popolare social network il 15 luglio compirà 19 anni. Fondato e lanciato nell'estate del 2006, il sito, diventato poi anche un'app, ha vissuto una crescita non indifferente nel corso degli anni, diventando il principale antagonista di Facebook, Instagram e YouTube. Poi, nel 2022, è arrivato Elon Musk. Il fondatore di Tesla e Space X ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari e ha dato vita a una vera rivoluzione, ribaltando gli schemi della piattaforma e cambiando anche il nome. Ma perché farlo? Per rendere X un social diverso da Twitter. L'obiettivo alla base di Musk era ed è ancora, a distanza di due anni, ampliare le forme di comunicazione disponibili sulla piattaforma.

