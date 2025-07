IA a scuola | il primo professore avatar in Italia Ma chi risponde degli errori? Diritto privacy e rischi per i docenti

In un'era in cui l'intelligenza artificiale rivoluziona l'istruzione, nasce il primo professore avatar in Italia: un docente virtuale con volto e voce di Davide Tosi, pronto a seguire gli studenti. Ma tra innovazione e legalità emergono dubbi cruciali: chi risponde degli eventuali errori? Diritto, privacy e rischi per i docenti pongono nuove sfide che richiedono attenzione e regolamentazione.

Ha il volto, la voce e persino le movenze di Davide Tosi, 47 anni, docente dell’Università degli Studi dell’Insubria, ma a rispondere alle domande degli studenti è un avatar generato dall’intelligenza artificiale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: primo - avatar - scuola - professore

In Italia arriva il primo avatar di un avvocato - In Italia, il panorama giuridico si rinnova con l'arrivo del primo avatar di un avvocato, un'iniziativa innovativa dello Studio legale Zambonin.

Con l'intelligenza artificiale alcune start up stanno proponendo dei servizi nei quali è possibile creare l'avatar di una persona cara deceduta con la... Vai su Facebook

IA a scuola: il primo professore avatar in Italia. Ma chi risponde degli errori? Diritto, privacy e rischi per i docenti; Università e flessibilità : all’Insubria corsi di lingue moderne, comunicazione ed economia pensati per chi studia e lavora; All’Insubria è arrivato il professore avatar: un gemello digitale di quello umano, sempre a disposizione degli studenti.

IA a scuola: il primo professore avatar in Italia. Ma chi risponde degli errori? Diritto, privacy e rischi per i docenti - Ha il volto, la voce e persino le movenze di Davide Tosi, 47 anni, docente dell’Università degli Studi dell’Insubria, ma a rispondere alle domande degli studenti è un avatar generato dall’intelligenza ... Secondo orizzontescuola.it

Università dell’Insubria, ecco il primo professore Avatar - All’Università dell’Insubria debutta il primo gemello digitale di un docente: il professor Davide Tosi presenta l’avatar 3D capace di interagire con gli studenti grazie all’intelligenza artificiale. Segnala laprovinciadivarese.it