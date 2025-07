Al Bioparco di Roma si distribuiscono agli animali del parco cubetti di ghiaccio e ghiaccioli di frutta e carne a seconda della specie per far fronte al caldo

Con l’arrivo dell’estate romana, il Bioparco di Roma si trasforma in un’oasi di frescura dedicata agli animali. Per aiutarli a sopportare il caldo torrido, i dipendenti distribuiscono cubetti di ghiaccio e ghiaccioli di frutta e carne, scegliendo la soluzione più adatta a ogni specie. Un gesto che dimostra come l’amore e la cura per gli animali siano al primo posto anche nelle giornate più calde.

P er far fronte al caldo intenso di Roma, i dipendenti del Bioparco di Roma distribuiscono agli animali del parco cubetti di ghiaccio e ghiaccioli di frutta e carne, a seconda della specie. Leggi anche › Estate bestiale: cani e gatti alle prese con caldo, condizionatori e parassiti. Come proteggerli? iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Caldo a Roma, cubetti di ghiaccio per gli animali del Bioparco iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Al Bioparco di Roma si distribuiscono agli animali del parco cubetti di ghiaccio e ghiaccioli di frutta e carne, a seconda della specie per far fronte al caldo.

In questa notizia si parla di: roma - bioparco - distribuiscono - agli

Nato al Bioparco di Roma un raro avvoltoio “papa” - Al Bioparco di Roma è avvenuta una straordinaria nascita: un raro avvoltoio Papa ha visto la luce il 8 maggio 2025, coincidentemente con la proclamazione di Papa Leone XIV.

Caldo a Roma, cubetti di ghiaccio per gli animali del Bioparco; Caldo intenso, allo zoo di Roma gli animali si rinfrescano col ghiaccio; Ghiaccioli per gli animali del Bioparco di Roma contro il caldo, ecco le Otarie della California.

Ghiaccioli per gli animali del Bioparco di Roma contro il caldo, ecco le Otarie della California - (Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 La morsa dell’anticiclone Pluto non molla, dunque lo staff zoologico e veterinario del Bioparco di Roma adotta degli accorgimenti che aiutano agli animali di affro ... Riporta quotidiano.net

Caldo torrido: per gli animali del Bioparco arrivano ghiaccioli di frutta e yogurt - Lo staff del giardino zoologico romano tenta di alleviare così il peso opprimente delle temperature record sugli animali ... Scrive msn.com