Juventus è il giorno di David | visite mediche e poi la firma

Il 4 luglio rimarrà una giornata storica per la Juventus: Jonathan David, rigorosamente accompagnato dall’entusiasmo dei tifosi, ha sostenuto le visite mediche e firmato il suo nuovo contratto. Dopo settimane di trattative intense, il talento canadese approda a Torino con l’obiettivo di lasciare il segno. È l’inizio di una nuova avventura che promette emozioni e successi per il club bianconero e i suoi tifosi.

Il primo colpo di calciomercato della Juventus è approdato a Torino: Jonathan David si prepara a diventare un nuovo giocatore bianconero. Dopo una lunga trattativa, basata soprattutto sull’accontentare le richieste dell’entourage, il giocatore è arrivato al J Medical, accolto dai tantissimi tifosi, nel primo pomeriggio del 4 luglio per effettuare le visite mediche e porre poi la firma sul contratto studiato ad hoc per lui. Svincolatosi dal Lille il 30 giugno, Jonathan David si è accasato alla Juventus a parametro zero, ma non per questo l’operazione è da considerarsi low-cost: Comolli infatti è riuscito a convincere calciatore e agenti con un accordo quinquennale da 5. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, è il giorno di David: visite mediche e poi la firma

