Nuovo incendio a Roma in fiamme anche il parco di Centocelle a meno di 2 chilometri dall'esplosione

Roma si trova di nuovo sotto minaccia: a meno di due chilometri dall’esplosione di questa mattina, le fiamme invadono il parco di Centocelle, alimentando paura e speranza di una pronta escalation di interventi. In un venerdì segnato dal fuoco, la città si stringe attorno ai cittadini colpiti. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e come si sta muovendo la capitale per fronteggiare questa emergenza. Continua a leggere.

Ancora fuoco e fiamme a Roma in questo venerdì 4 luglio 2025: a due chilometri dall'esplosione di questa mattina divampa un nuovo incendio nel parco di Centocelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - roma - fiamme - parco

Roma, appiccano l’incendio in una struttura disabitata: “Ci stavamo annoiando” - Quattro minorenni sono stati denunciati dai Carabinieri per incendio doloso dopo essere stati sorpresi mentre appiccavano il fuoco a una struttura disabitata a Roma.

Roma, incendio al parco dell'Aniene a ridosso del ponte Nomentano: le fiamme negli accampamenti abusivi @vigilidelfuoco @IIIMunicipioRM @Roma @gualtierieurope Vai su X

Roma in fiamme, brucia il Parco dell'acqua fredda. Focolaio inaccessibile, intervengono i canadair Vai su Facebook

Nuovo incendio a Roma, in fiamme anche il parco di Centocelle a meno di 2 chilometri dall'esplosione; Roma, il momento esatto dell’esplosione al benzinaio: i vigili del fuoco erano già sul posto; Incendi a Roma: è un lunedì di fuoco. Dal parco dell'Aniene a Capannelle la Capitale brucia.

Incendio a Roma, brucia il Parco dell’Aniene: colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza - Un grande incendio è scoppiato nel parco dell'Aniene nel quartiere Montesacro di Roma, nella tarda mattinata di lunedì 30 giugno ... Si legge su fanpage.it

Roma, incendio al parco dell'Aniene a ridosso del ponte Nomentano: le fiamme negli accampamenti abusivi - Un forte incendio è scoppiato nel parco delle Valli, a ridosso del fiume Aniene e dell'antico Ponte Nomentano dove si incontrarono nell'800 Leone III e Carlo Magno. Lo riporta ilmessaggero.it