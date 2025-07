La morte della vigilessa Sofia Stefani | la Cassazione dispone il carcere per Giampiero Gualandi

La tragica scomparsa della vigilessa Sofia Stefani ha scosso l'intera comunità, portando alla luce un dramma che si è consumato tra le mura di Anzola dell’Emilia. La Cassazione ha ora disposto il carcere per Giampiero Gualandi, ex comandante della polizia locale, condannato per aver ucciso la collega e amante Sofia. Questa decisione rappresenta un passo importante nella ricerca di giustizia, ma anche un doloroso promemoria delle conseguenze di passioni proibite e violenze.

Carcere per l'ex comandante della polizia locale di Anzola dell'Emilia, Giampiero Gualandi, 63 anni, a processo, in Corte d'Assise a Bologna, con l'accusa di avere ucciso, nel suo ufficio, Sofia Stefani, 33 anni, collega con la quale aveva una relazione extraconiugale. Gualandi era agli arresti domiciliari. La Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale del Riesame, a cui erano.

