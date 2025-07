Esplosione di via Foria 6 indagati per il crollo nel deposito del ristorante

Un drammatico crollo in via Foria ha sconvolto Napoli, portando alla luce un grave episodio di sicurezza e responsabilità. Sei persone, tra proprietari e gestori del rinomato ristorante "Da Corrado", sono state indagate per la tragedia del 25 giugno, in cui ha perso la vita Giovanni Scala. Un'indagine che mira a fare luce sulle cause e a garantire giustizia. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Sei persone, proprietari e gestori del ristorante "da Corrado", indagate per il crollo del 25 giugno in cui ha perso la vita Giovanni Scala, che era al lavoro nel deposito dell'attività. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Crollo con esplosione, la fuga di gas potrebbe aver avuto origine dal primo piano e non dal deposito del ristorante - Le indagini sull'esplosione in via De Filippo stanno svelando sorprendenti dettagli: la fuga di gas, responsabile del crollo parziale, potrebbe non essere originata dal deposito del ristorante Da Corrado, come si pensava inizialmente, ma dal primo piano dell'edificio.

Esplosione in un ristorante: morto Giovanni Scala, una donna estratta viva dalle macerie - La vittima è un uomo di 55 anni, il cognato del titolare del ristorante "Da Corrado", che lavorava nel deposito del locale. Da today.it