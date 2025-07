Matteo Ricci accusa Acquaroli | Campagna elettorale a Ferragosto per scoraggiare la partecipazione Ma il cambiamento arriverà

Matteo Ricci non risparmia critiche a Francesco Acquaroli, accusandolo di aver scelto una data di elezioni a Ferragosto per scoraggiare la partecipazione e mantenere il potere. Con un messaggio diretto e deciso, lancia un forte segnale di cambiamento possibile in Regione Marche. La domanda rimane: il vero obiettivo è mettere il timbro sul voto o favorire interessi politici nascosti? Il futuro si deciderà nelle urne, e il cambiamento arriverà .

Il parlamentare europeo e candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Marche, Matteo Ricci, lancia un attacco frontale al presidente uscente Francesco Acquaroli e alla giunta regionale, accusandoli di voler manipolare la data delle elezioni per ragioni politiche. “PerchĂ© non fissano la data delle elezioni? Aspettano gli ordini da Roma anche su questo?”, chiede Ricci in un post dai toni duri. Secondo il candidato dem, l’ipotesi di un voto in piena estate risponderebbe a una precisa strategia: “Vogliono una campagna elettorale a Ferragosto per scoraggiare la partecipazione. Temono che i marchigiani scelgano il cambiamento”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Matteo Ricci accusa Acquaroli: “Campagna elettorale a Ferragosto per scoraggiare la partecipazione. Ma il cambiamento arriverà ”

