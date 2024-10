Ucraina, Zelensky: “Manteniamo la pressione sulla Russia nella regione di Kursk” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze ucraine “stanno mantenendo la necessaria pressione sulla Russia” nella regione di confine di Kursk, conquistata due mesi fa. Nel suo quotidiano video notturno da Kiev, il leader ucraino ha anche annunciato due nuovi pacchetti di sanzioni contro “coloro che hanno tradito l’Ucraina e anche contro la produzione militare in Russia”. Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Manteniamo la pressione sulla Russia nella regione di Kursk” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyrha dichiarato che le forze ucraine “stanno mantenendo la necessariadi confine di, conquistata due mesi fa. Nel suo quotidiano video notturno da Kiev, il leader ucraino ha anche annunciato due nuovi pacchetti di sanzioni contro “coloro che hanno tradito l’e anche contro la produzione militare in”.

