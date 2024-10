Uccide la moglie a San Felice a Cancello, i bimbi mostrano il cadavere in videochiamata: chi è Lulzim Toci (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lulzim Toci è stato fermato con l'accusa di aver ucciso la moglie davanti ai figli, che avrebbero confermato il femminicidio durante la videochiamata con la zia Notizie.virgilio.it - Uccide la moglie a San Felice a Cancello, i bimbi mostrano il cadavere in videochiamata: chi è Lulzim Toci Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è stato fermato con l'accusa di aver ucciso ladavanti ai figli, che avrebbero confermato il femminicidio durante lacon la zia

